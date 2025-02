Incendio Moby Prince: forse presenza terza nave

Questa terza imbarcazione non è stata ancora identificata, ma Andrea Romano (Pd) presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro Moby Prince, afferma: “Non abbiamo potuto dare risposte certe sull’identificazione della terza nave perché non ne abbiamo avuto il tempo a causa della fine anticipata della legislatura”. Se ne parla in quella prossima, ma qualche ipotesi la fa: “Una riguarda la nave 21 Oktobaar II, che è un ex peschereccio somalo, e l’altra la presenza nel tratto di mare interessato dalla presenza di una o più bettoline impegnate in possibili operazioni di bunkeraggio clandestino”.