Incendio a San Valentino Torio: uomo incastrato dai video di sorveglianza

Grande paura per i cittadini: una vasta colonna di fumo nero, visibile anche da Tramonti e dalla Costiera Amalfitana, si è estesa nel territorio circostante.

Un uomo che armeggia vicino ad una cisterna di olio è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza all’interno dell’area andata in fiamme. È il punto interno al quale starebbero ruotando le indagini dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore sull’incendio che ha distrutto camion e auto all’interno di un parcheggio ed un deposito giudiziario in via Curti.