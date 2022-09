Imposta di soggiorno a Positano, Vespoli: “Qui più bassa che altrove. Rientra in un’ottica di welfare”. Questa mattina, sabato 10 settembre 2022, abbiamo potuto ascoltare le parole del Consigliere al Turismo di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Giuseppe Vespoli, riguardo all’imposta di soggiorno.

“Positano si vuole anche adeguare alle altre città ad alta vocazione turistica, vedi Roma, Venezia, Firenze, dove la tassa di soggiorno va dai tre ai quattro euro per la categoria indicata. Quindi, nonostante tutto, Positano essendo perla e punto di riferimento è ancora più a buon mercato rispetto a queste altre. Naturalmente l’idea di tutta l’amministrazione comunale e del sindaco è un’idea più ampia di welfare, che non sta solo ed unicamente ad indicare un’imposta di soggiorno che si alza, seppur veramente di pochissimo. Abbiamo visto l’abbattimento della Tari che c’è stato quest’anno, il no alla Tasi sulle abitazioni principali, ogni nato ha un bonus bebè a Positano, abbiamo il ritiro dei pannolini gratuito, abbiamo il ritiro degli ingombranti gratuito… Queste vanno tutte in un’ottica di un welfare, quindi se il Comune di Positano incassa di più, naturalmente il welfare della nostra cittadina è migliore, ed è migliore anche ai non proprietari di B&b. Questa è una cosa secondo me molto più importante”, ci ha detto Vespoli.

“Io ho visto anche Amalfi. L’anno scorso ha deliberato un aumento per la categoria extralberghiera a tre euro. Anche qui Positano quindi è più economica. E come l’ha fatto? L’ha fatto un anno prima, dando la possibilità a tutti gli operatori del settore di poter dire gli aumenti nei momenti più opportuni. E vedendo Amalfi con grande stima e con affetto e con la grande sinergia che i due Comuni hanno, non credo che siano mancati i turisti ad Amalfi, anzi, è stata un’estate strepitosa tanto per Positano quanto per Amalfi”.

“Faccio anche un discorso legato ad una paura, sperando quindi che non succeda mai: con un’inflazione galoppante così alta in Italia, e quindi la guerra e quindi una crisi alle porte, Positano durante il periodo di pandemia è stato uno dei paesi più virtuosi perché ha dato più aiuti ai cittadini. Quindi anche questo: nell’ottica di un domani, se Positano è un paese virtuoso ed ha soldi di cassa che riesce a dare anche a quelle persone che non si arricchiscono con B&b o con gli alberghi, va bene, è un’equa distribuzione del denaro. Quindi anche su questo sono propositivo, è una proposta che è nata da me. C’è anche da dire un’altra cosa: questi sono fondi che si incasseranno nel 2023, quindi la disponibilità del Comune di Positano è al 2024. Questo vuol far vedere che non è un’amministrazione che guarda ad oggi, ma che guarda a domani. Qualora ci fossero dei problemi, questi possono essere risolti anche grazie alle capacità amministrative di chi governa Positano”, ha concluso.