Imposta di soggiorno a Positano, l’opposizione: “Potrebbe essere investita nell’allestimento di un punto di primo soccorso”. Riportiamo di seguito un post del gruppo di opposizione di Positano, Su Per Positano:

Dal 2018 a Positano è stata istituita la tassa di soggiorno, o imposta di soggiorno.

Il principio alla base di questo pagamento prevede che il turista, nel momento in cui si reca in un altro comune, usufruisca in parte dei servizi offerti da quel luogo.

Questa serve proprio a finanziare tutti quei servizi come il trasporto pubblico o la cura del verde cittadino, e ad implementare e migliorare tutti quei servizi legati all’attività turistica.

Da quando è stata istituita a Positano, il Comune può contare su un considerevole incremento delle proprie finanze.

Già dai primi consigli comunali, il gruppo di minoranza ha fatto richiesta di alcune modifiche al regolamento, come ad esempio l’esenzione per le persone affette da disabilità, ma questa proposta non è stata accettata.

Per l’anno 2023 è previsto un’aumento, il che vuol dire che i soldi da reinvestire in servizi saranno ancor di più.

Ma a quanto ammontano gli introiti provenienti dall’imposta di soggiorno?

La griglia, fornitaci dal comune, mostra gli introiti e le spese dal 2019 al 2021.

Tralasciando gli ultimi 2 anni, in cui gli introiti dell’ l’imposta sono stati evidentemente al ribasso causa Covid, nel 2019, di un milione e ottocentomila Euro di introiti, Solo il 6% è stato destinato alla Villa Romana, la storica “scusa” di De Lucia per implementare questa tassa tanto odiata fino al 2018.

Se quindi solo una minima parte viene usata per la gestione della Villa Romana, il resto come viene investito?

Il grafico ci dice solo che la metà degli introiti viene usato per manutenzione del territorio, e il restante in manifestazioni.

Si potrebbe, come abbiamo già detto, destinare l’investimento di una percentuale all’allestimento di un punto di primo soccorso, provando a districarsi dalle complicate dinamiche regionali, e dare al nostro paese una “dignità sanitaria”.

In altre località questo già succede.

Abbiamo intenzione di chiedere e portare nuovamente sul tavolo del consiglio la discussione, per ponderare e fare chiarezza sul reinvestimento di questi cospicui introiti, che rappresentano una grande opportunità per Positano.