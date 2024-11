Il Vico perde 4-0 ma è campione di civiltà. Allo stadio Nino Iorlano, per la quarta giornata di campionato Eccellenza girone B, il Vico scivola per 4-0 con il Lioni. A segno Acka, Greco, Ascione e Zinno che conquistano la prima vittoria in campionato, mentre per gli azzurri-oro è ancora tempo di attesa per il massimo risultato. Una soddisfazione morale, però, arriva dagli avellinesi che si congratulano con i costieri per la loro civiltà: “La POLISPORTIVA LIONI ringrazia pubblicamente lo Staff al seguito della Società A.S.D Vico Equense 1958 per aver provveduto alle pulizie dei loro spogliatoi dopo la gara disputata questo pomeriggio al “Nino Iorlano”. Un gesto di cortesia e di rispetto che non è da tutti. Anche questo è il bello del Calcio e dello Sport e ci piace sottolinearlo!!! “, scrive la società.