Il Taccuino di Baudelaire di Giovanni Farzati

💥Parole sottolineate

Dal Frankfurter Allgemeine Zeitung: scuola di vita; innamorato del Friuli e della magia della sua lingua; il grande regista e poeta italiano; Pier Paolo Pasolini; le sue vacanze le trascorreva nel paese di Casarsa.

💥Un’azienda olivicola su dieci

lavora in perdita ed è a rischio chiusura.

La denuncia arriva da Coldiretti e Unaprol che citano dati del Crea. A pesare, come noto, l’esplosione dei costi aumentati in media del 50% nelle aziende olivicole: si va da rincari diretti e indiretti determinati dall’energia che vanno dal +170% dei concimi al +129% per il gasolio nelle campagne, mentre il vetro costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ma si registra anche un incremento del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, del 60% per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica. Olivicoltori e frantoiani sono costretti a fronteggiare l’incremento dell’elettricità , i cui costi sono quintuplicati.

Il tutto all’interno di una stagione dove Coldiretti e Unaprol confermano le stime di un calo del 30%. Paga il prezzo più alto il Sud Italia, specie nelle regioni più vocate all’olivicoltura come Puglia e Calabria dove, nel primo caso, si rischia un taglio fino al 50% a causa prima delle gelate fuori stagione in primavera e poi dalla siccità . Nelle regioni centrali, come Lazio e Toscana, l’andamento è a macchia di leopardo con un leggero rialzo della produzione rispetto all’anno precedente, stimabile tra il 10 e il 20%. Sembra andar meglio invece nel resto d’Italia con il Nord, che segna un aumento produttivo attorno al 40-60% fra Liguria, Lombardia e Veneto.

Numeri presenti nel report “2022, la guerra dell’olio Made in Italy” che Coldiretti e Unaprol hanno diffuso con l’avvio della campagna olearia. A pesare sulla produzione nazionale, come noto ricorda la Coldiretti, è stata una siccità devastante mai vista negli ultimi 70 anni che ha messo in stress idrico gli oliveti danneggiando prima la fioritura e poi le gemme, soprattutto in quelle zone dove non si è potuto intervenire con le irrigazioni di soccorso per dissetare e rinfrescare le piante. Ma diverse aziende hanno deciso di non intervenire per gli elevati costi di carburante, elettricità , service e prodotti di supporto alla nutrizione dei terreni.

E se i costi crescono mentre scendono i ricavi delle imprese, il carrello della spesa delle famiglie registra aumenti dei prezzi al dettaglio per la maggior parte dei prodotti della tavola – spiegano Coldiretti e Unaprol – con l’olio extravergine d’oliva per il quale sono attesi forti rincari sugli scaffali in autunno

“Non è più rinviabile – ha sottolineato il presidente di Unaprol, David Granieri – un piano strategico nazionale dell’olivicoltura che metta al centro le aziende che sono sul mercato, producono reddito e occupazione, oltre al recupero dei tanti oliveti abbandonati che devono essere rinnovati per ridare ossigeno e speranze ai territori”

💥Napoli, studiarle

proprio tutte per sopravvivere commercialmente;

caro-bollette, caffè freddo dopo le 16,30: la ricetta di un bar di Napoli per affrontare la crisi. Caffè fino alle 16,30. Dopodiché si spegne la macchina e si passa al caffè freddo. È l’iniziativa che Pino De Stasio, proprietario dello storico bar Settebello nel centro di Napoli, ha preso per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica, si legge sulla pagina social Agrw. Volete un caffè caldo, non fate tardi! fa pure rima…

💥Glocal💯

Cilento, sono A. e giro con un orso in auto

La gente si volta, guarda attraverso il finestrino; commenta divertita; sarà l’imminente autunno; sarà il Covid; sarà la crisi economica; sarà  quel che sarà !

Tutti ricordano di un carabiniere aggredito da un orso in trentino, cronaca di un’anno fa, nel nostro caso l’orso cilentano c’è ma è solo un pupazzo di peluche che viaggia in un’auto di un ex carabiniere ( che coincidenza!) sul sedile posteriore con occhiali e cintura di sicurezza allacciata; non sia mai uno scontro; almeno si salva la pellaccia ( orso e pilota; si intende!)

E dalla serie; facciamo qualcosa di strano; la vita non deve essere sempre uguale; l’dea di portare come passeggero in auto un orso bambolotto è di A. ( è l’iniziale del suo nome) pensionato; tipo sveglio; amante del ballo; produttore per passione di un vino speciale assai (” io l’ho bevuto e vi posso garantire di aver visto gli Angeli del Paradiso passeggiare per le vie di Perdifumo; esagerato? No! èi un vino eccellente; punto e basta”).

💥”Arte oggi? Una gag, uno spot, un’idea

TUTTA L’ARTE è CONTEMPORANEA” è un format che ho ideato per raccontare l’arte dal dopoguerra a oggi, dice Carlo Vanoni.

5 incontri, uno a settimana, un’ora per incontro (circa).

Immagini (tante), parole (tantissime), musiche e aneddoti.

Ogni giovedì a partire dal 15 settembre per un mese.

Reggiolo (RE)

Auditorium Fellini, ore 20.45

Se volete venire, la prenotazione è obbligatoria:

biblioteca@comune.reggiolo.re.it

0522-213713

331-842629

💥Due minuti di Kabra

tra milioni di protagonisti

by Giunga

Nella primavera del 2015 un evento di incredibile portata sta per cambiare totalmente le abitudini della famosa cittadina di Corintola Terme. Un esperimento sociale estremo e senza precedenti si abbatterà con imprevedibili conseguenze

sulla vita di un suo abitante, scelto tra milioni di potenziali “protagonisti” ignari in tutto il mondo, racconta in Kaeru, intetessante libro dello scrittore trentino Matteo Kabra Lorenzi; travolgendo come un fiume in piena soprattutto il destino di alcuni personaggi:

Marcello, Denny e Ōshima. Tre figure agli antipodi tra loro. Uomini totalmente immersi nelle proprie diversissime vite che tuttavia scopriranno sulla loro pelle di avere in comune moltissime cose, e non certo per pura casualità . L’intreccio imprevedibile degli eventi li porterà alla resa dei conti, con la consapevolezza che alla fine, per quanto possiamo credere di essere liberi, c’è sempre qualcuno o qualcosa più grande di noi, artefice dei nostri destini.

💥Il piacere di leggere

(da Aldo, Giovanni e Giacomo, “Tre Uomini E Una Vita”)

“Chi ci conosce dice che nel privato siamo come appariamo in scena. Aldo non ha il cellulare, e se ce l’ha lo tiene spento; ancora non ha capito il cambio lira – euro, gira senza soldi, si veste più o meno come si vestiva quando i carabinieri lo scambiavano per un balordo e cerca di non farsi riconoscere dalla gente che incrocia.

Giovanni è molto ecologista, ama fare il contadino, passa i week-end in campagna dove ara la terra, pianta semi strani, sementi che arrivano dalla Cina e poi diventano chissà cosa; come sapete va a correre, anche se fino ai cinquant’anni ha preso in giro quelli che vanno a correre.

Giacomo legge quattro o cinque quotidiani al giorno, perfino “il sole 24 ore”, va alle mostre, compra libri antichi…

Sono esattamente i nostri personaggi. Siamo tre persone normali”

💥Centoparole e…

Il contadino che parla il suo dialetto è padrone di tutta la sua realtà ; così scriveva PP Pasolini in ( Dialetto e poesia popolare) testo critico del 1951; PP Pasolini e i dialetti;  il regista li aveva classificati come vere e proprie lingue locali; e nei suoi film; faceva recitare gente presa dalla strada; come in Accattone; Il Decamerone; Il Vangelo Secondo Matteo…

La pubblicità del❤

Io ci sarò. Voi ci sarete? Al Macrolibrarsi Fest a Cesena. Sabato 17 Settembre. E’ gratis.

💥Padova nel cuore

Andy Warhol, icona pop per eccellenza, sarà il protagonista della mostra allestita dal 30 settembre negli spazi del Centro Culturale Altinate a Padova. 150 opere per un viaggio emozionante nell’eccentrico mondo del genio della Pop Art.