Il Sorrento batte la Palmese in rimonta, mister Maiuri: “Questa vittoria sarà salutare per tutto il gruppo”. Il Sorrento trova la sua prima vittoria in campionato nel derby rossonero con la Palmese. Una doppietta di Gaetani regala la gioia ai supporters e a mister Maiuri che commenta così: “Eravamo anche partiti bene, ma poi abbiamo preso gol capitalizzando un calcio piazzato. Siamo stati bravi a rientrare forte in campo, non era facile. La reazione dei ragazzi è la cosa che mi è piaciuta di più, sono felice per loro. Abbiamo concesso pochissimo e portato a casa tre punti meritati. Non avremmo dovuto regalare il gol del loro vantaggio, è l’unico aspetto sul quale dobbiamo lavorare perché per il resto la determinazione è quella giusta. Questa vittoria sarà salutare per tutto il gruppo”.