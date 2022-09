Il Napoli espugna l’Ibrox Stadium e conquista il primo posto nel girone. Il Napoli oltre ad ogni ostacolo passa anche con i Rangers e si porta a punteggio pieno al primo posto nel girone di Champions. Dopo due rigori falliti da Zielinski, la sblocca Politano sempre su rigore e da quel momento è Napoli show. A segno anche Raspadori e Ndombele, che dimostrano che in questo Napoli non esistono panchine. Buona prova anche di Meret che si fa trovare pronto nel momento del bisogno. Prova di carattere e personalità per gli azzurri di Spalletti che domenica prossima andranno a Milano contro i rossoneri per cercare di continuare il trend positivo anche in campionato.