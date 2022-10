I Carabinieri cercano di fare luce sugli affidamenti dei servizi di emergenza 118 in penisola sorrentina

In penisola sorrentina gli inquirenti stanno passando al vaglio la vicenda dell’affidamento dei servizi di emergenza 118 in penisola sorrentina poiché i rimborsi alle associazioni di volontariato sarebbero stati erogati con importi maggiori rispetto a quelli elargiti alle ditte incaricate. Dopo l’interdittiva che ha colpito la società “Campania Emergenza srl” – come riporta il giornalista Mauro De Riso in un articolo su Metropolis – sul territorio costiero si registra una rimodulazione delle postazioni tra Vico Equense, Sant’Agnello e Sorrento dove la “Bourelly” si divide la gestione delle ambulanze con l’associazione di volontariato “Misericordia Casoria” che detiene regolarmente una postazione a Vico Equense.

In realtà, dal momento che nessuna gara di evidenza pubblica è stata messa a punto neppure a seguito dell’interdittiva che ha colpito la “Campania Emergenza srl”, tutte le società incaricate risulterebbero il regime di “prorogatio” da cinque anni.

A seguito di alcune anomalie riscontrate dopo la scoperta, avvenuta lo scorso mese di giugno, del finto infermiere beccato nella postazione di Sant’Agnello con una laurea falsa i Carabinieri della compagnia di Sorrento stanno studiando i numerosi documenti che riguardano la gestione dei servizi di emergenza con le ambulanze del 118. E’ forte tra gli inquirenti il sospetto che tra gli infermieri e gli autisti a bordo delle ambulanze ci siano altri dipendenti dell’Asl.

Intanto gli inquirenti stanno effettuando verifiche accurate anche sulle erogazioni dei rimborsi e sul proliferare di organizzazioni di volontariato direttamente associabili alle ditte private al punto da avere residenza nella stessa sede di alcuni operatori che già avrebbero potuto di appalti sul territorio.