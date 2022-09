«Dominate the water» è il circuito nazionale di nuoto di fondo in acque libere con una forte vocazione eco-sostenibile e una particolare attenzione alla promozione dei territori toccati dal circuito. Dopo Taranto e Stintino/Asinara i nuotatori hanno gareggiato oggi a Positano. Il Gran Prix Italian Open Water sulla distanza dei 3 chilometri (mezzofondo sprint) era in programma per domani, domenica 25 settembre, ma a causa delle previsioni meteo sfavorevoli si è svolto oggi e ha visto trionfare Gregorio Paltrinieri, intervistato poi con l’eccezionale ripresa del giornalista Antonio Volpe da Positanonews. Gigione Maresca chiede a Greg: “Sei un campione che ha sfidato anche il mare, un esempio per tanti giovani. Perché fare sport, perché fare nuoto e come seguire te che sei un esempio?”. “Io consiglio di fare sport perché ti aiuta a crescere in tutti i modi, fisicamente ma anche personalmente. Ci ha formati in mille esperienze e quello che facciamo con i coetanei in giro per l’Italia, quindi amo fare sport. Il nuoto ti permette anche di fare sport in questi posti stupendi”. Ha commentato così il nuotatore medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2020 e campione del mondo in carica della 10 km in acque libere.