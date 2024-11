Gaetano Amato riesce nell’impresa, strappa il collegio alla Patriarca sul filo di lana, un amico di Sorrento in Parlamento

Gaetano Amato riesce nell’impresa, strappa il collegio alla Patriarca sul filo di lana, 51 e 89 mila voti con il 34,26% con il contro 50.689 33,99 %, un amico di Sorrento in Parlamento. Continua la maratona elettorale di Positanonews, il quotidiano online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina sta seguendo i collegi della provincia di Salerno e Napoli in Campania, come fa da venti anni, dietro l’informazione a 360 gradi, c’è sempre un grande lavoro. Un collegio dato per sicuro per il centro destra, sfilato all’ultimo a Fratelli d’ Italia di Piergiorgio Sagristani, che ha visto l’ex sindaco di Gragnano Annarita Patriarca poi candidata, ha visto la volata di sorpresa di Gaetano Amato protagonista di un grande recupero come tutto il Movimento Cinque Stelle che con Conte è rimasto il primo partito qui. Gaetano Amato di Castellammare di Stabia è un grande amico di Sorrento e della Penisola Sorrentina, conosce bene i nostri problemi , dall’emergenza sanitaria al traffico , e il territorio. Siamo a un testa a testa ma dai dati ufficiali il seggio è suo, in bocca al lupo.. e crepi il lupo. Buon lavoro