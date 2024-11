Futsal, ad Aversa il Sorrento viene battuto per 6-4 dal CP. Seconda giornata di campionato, la prima in trasferta: ad Aversa, il Sorrento Futsal viene sconfitto per 6-4. Le due prodezze di Melise, le reti di D’Alessio e Testa e la buona prestazione messa in campo nonostante le diverse assenze, non bastano a raccogliere un risultato positivo. Al termine della gara mister Josè Astarita: “Commento una sconfitta contro una squadra molto esperta e molto scaltra con un po’ di rammarico. Contando che abbiamo giocato con i 2000, 2003, 2004 e in 1999, mentre loro masticano da anni la categoria, sanno trovare la giocata e quando abbassare il ritmo… Noi dobbiamo lavorare ed essere umili su ogni campo, prendiamo i tratti buoni della partita e miglioriamo quelli negativi”.