Fuochi d’artificio a suon di musica e Meta si conferma regina dello spettacolo per i fuochi d’artificio fra i più belli del Sud Italia. Le barche sono arrivate per godersi lo spettacolo via mare, in migliaia si sono riversati sulla strada che si affaccia alla marina da Sorrento, Castellammare di Stabia. Quelli della Madonna del Lauro, e della contestuale e bellissima Meta Mare in festa che ha organizzato l’amministrazione comunale guidata da Peppe Tito , attirano in tanti dalla Campania. Lo spettacolo pirotecnico in più fasi è durato un’ora ed è stato apprezzato da tutti gli amanti del genere , dagli organizzatori viene intesa come una gran festa di ripartenza, dopo due anni di pandemia , un ringraziamento per una stagione turistica eccezionale ed un auspicio per l’anno prossimo.

Fuochi d'artificio a Meta foto Alessia Ferrara