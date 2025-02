Fresco di stampa. La Cattedrale di Vico Equense tra Medioevo ed età Moderna.

La prima monografia dedicata ad uno dei santuari più belli d’Italia: la Cattedrale di Vico Equense. In passato la sua incomparabile posizione a picco sul mare, su uno dei costoni rocciosi della Penisola Sorrentina, ha incantato grandi pittori, come Pitloo, Gigante, Scedrin. Oggi è meta prediletta di turisti e abitanti del posto, che vi si recano per ammirare l’incantevole panorama. Eppure inspiegabilmente l’edificio religioso, sede della diocesi di Vico Equense dal XIV al XIX è rimasto sempre un po’ in ombra, come se la forza e la suggestione della sua immagine impedissero di varcarne la soglia, celando indisturbate al suo interno preziose ed in gran parte poco note testimonianze artistiche. Certamente le vicissitudini rivoluzionarie del suo ultimo vescovato e la soppressione nel 1818 ne hanno profondamente condizionato le sorti, privandola dello spazio che ha meritato e merita. A ciò si aggiunga la ferita inflitta alla memoria della Cattedrale dal restauro novecentesco, a causa del quale il monumento è stato condannato ad un oblio per oltre un ventennio. Il fine di questo libro è riconsiderare la storia della Cattedrale nel suo complesso, allo scopo di offrire al lettore un apporto concreto e sostanzioso alla conoscenza dell’edificio religioso, bene identitario della comunità vicana.