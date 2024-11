Ettore Pica, Presidente Abbac Sorrento, sul mondo extra – alberghiero: “Più controlli e meno abusivismo”.

Entro il 1 gennaio 2023 quando entra in vigore la direttiva che l’Unione Europea ha imposto agli Stati membri a cui Airbnb e le altre piattaforme online devono adeguarsi. Dovranno essere chiari i dati fiscali dei gestori degli annunci online che propongono stanze e case in locazione mediante gli annunci online.

ABBAC è da sempre in prima linea per la battaglia di legalità anche con le segnalazioni alle autorità europee e nazionali delle diverse anomalie con il mancato ruolo di sostituto di imposta che determinavano disparità di trattamento verso chi operava legalmente rispetto a chi svolgeva attività fuori dalle regole.

Per quanto concerne la Penisola Sorrentina Ettore Pica, presidente ABBAC Sorrento, ha espresso così la sua opinione in merito.

la prima cosa è fare tutti noi il nostro dovere PER IL BENE DI SORRENTO : più controlli , meno abusivismo ( non solo nell’extra-alberghiero ) e meno sparate a vanvera. l’ABBAC si sta muovendo attivamente. è inutile fare proposte ANTICOSTITUZIONALI come il “numero chiuso” e il divieto di arrivo ai pendolari “sopra un certo numero”. Ignorantia legis non excusat

Ecco la disposizione che sta portando Airbnb e le altre piattaforme a comunicare ai gestori degli annunci la richiesta dei dati fiscali. Le piattaforme digitali, situate sia all’interno che all’esterno della UE, dal 1° gennaio 2023 dovranno comunicare al Fisco le informazioni sui “venditori” che, per loro tramite, realizzano servizi di locazioni di beni immobili e servizi personali per i quali il “venditore” percepisce un corrispettivo. Questo obbligo è stato introdotto con la direttiva UE n°514 del 22 marzo 2021 (c.d “DAC7”), ora contenuta nell’allegato alla legge europea, la n°127 del 4 agosto 2022 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea. AIRBNB dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati dei servizi da lei intermediati in Italia: l’importo dei corrispettivi, il numero dei giorni prenotati, la tipologia ricettiva, le commissioni trattenute ecc. consentiranno facilmente di individuare il reddito scaturente da

° locazioni e attività ricettive, intestate a persone fisiche, associate ad un codice fiscale;

° locazioni e attività ricettive, intestate a persone giuridiche (ditta individuale o società con partita IVA),

con conseguenti controlli e accertamenti su annualità correnti e passate (ogni annualità è accertabile entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo l’omessa presentazione della dichiarazione, accertabile entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). E quindi? E quindi stop al profilo del “venditore” in assenza delle informazioni richieste. In sostanza, le piattaforme digitali racconteranno al Fisco chi fa soldi online e quanti ne fa: nome e cognome del “venditore”, se persona fisica o persona giuridica, indirizzo, codice fiscale del “venditore” e luogo e data di nascita, numero di partita IVA, identificativo del conto su cui viene versato il corrispettivo, se conosciuto dai portali., corrispettivo versato, commissioni e imposte trattenute.

Riguardo la locazione di immobili, l’indirizzo di ogni proprietà e i dati catastali, se disponibili, corrispettivo versato, il tipo di proprietà e il numero dei giorni di locazione.