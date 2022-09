Elezioni politiche 2022: i risultati in Campania. Una Campania spaccata in due, quell che viene consegnata dalla tornata elettorale. A Napoli e provincia è il Movimento 5 Stelle il primo partito con oltre il 40% delle preferenze che consente al partito di Giuseppe Conte di conquistare gran parte dei collegi uninominali. Al secondo posto si pone l’intera coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati che si ferma (tutta insieme) al 26% seguita a ruota da tutta la coalizione di centrosinistra (Pd, Verdi e sinistra, Impegno Civico di Di Maio e +Europa) al 21%. Al 5% l’area di Calenda.

I risultati delle elezioni al Senato

Con 5.744 sezioni scrutinate su 5.827, il M5S è in testa con il 34,88%. Segue la coalizione di centrodestra con il 33,43%: Fratelli d’Italia 17,97%, Forza Italia 10,77%, Lega 4,1%, Noi Moderati 0,57%. Poi il centrosinistra con il 21,95%: Pd 15,66%, Alleanza Verdi e Sinistra 2,67%, +Europa 2,14%, Impegno civico 1,49%. Il Terzo Polo di Azione-Iv è al 5,23%.

I risultati delle elezioni alla Camera

Per la Camera, a scrutinio in corso, nella circoscrizione Campania 1 è in testa il M5S con il 41,34%, seguito da centrodestra, centrosinistra e Terzo Polo. Nella circoscrizione Campania 2 è invece primo il centrodestra con il 38,17%, seguito da M5S, centrosinistra e Terzo Polo. In entrambe le circoscrizioni, il M5s è il primo partito.