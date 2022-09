El Pampa Sosa augura la vittoria al Vico Equense, ma contro il Salernum Baronissi finisce 0-3. Non bastano gli in bocca al lupo del Pampa Sosa ai ragazzi del Vico che, nelle mura amiche del Massaquano, rimediano la seconda sconfitta in campionato. Dopo la debacle per 4-0 con il Cervinara, questa volta è stato il Salernum Baronissi ad avere la meglio sugli azzurro-oro di mister Amato per 3-0. Le danze Cilentane si aprono al 21′ con un destro di De Simone, i padroni di casa tentano di reagire ma il tutto si conclude con un nulla di fatto, mentre sul finale del primo tempo arriva il raddoppio di Brogna sugli sviluppi di una palla inattiva. La ripresa riparte come una fotocopia del primo tempo: gli ospiti creano occasioni, il Vico cerca il gol della bandiera, ma De Maio impatta nella rete il gol dello 0-3, spegnendo definitivamente le speranze dei vicani.