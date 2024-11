Dominate the water a Positano: nella gara da 3km vince Gregorio Paltrinieri!

Ultima tappa oggi a Positano per “Dominate the water”, l’evento in favore della tutela delle acque marine che comprende un circuito di gare di nuoto per agonisti, master, e professionisti. A causa dell’allerta meteo prevista per domenica 25 settembre, sono state anticipate ad oggi 24 settembre le gare del Miglio Marino alle 10:45 e la gara 3 km alle ore 15:00. La staffetta, invece, è stata purtroppo annullata. Per l’ultima tappa dell’evento è giunto oggi a Positano Gregorio Paltrinieri, medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e campione del mondo in carica della 10 km in acque libere, agli ultimi Europei di nuoto a Roma si è aggiudicato 4 medaglie su 5 gare, 3 ori e un argento. Anche Paltrinieri gareggiava oggi nella sfida da 3km, e il campione si è riconfermato tagliando il traguardo galleggiante per primo. Durante la cerimonia di premiazione, Gregorio da buon atleta agonistico ha espresso il suo fair play chiamando a sé anche il secondo e terzo classificato.