Dominate The Water a Positano, l’amministrazione: “Grazie a tutti”. Nel 2023 nuovo appuntamento!

Si è conclusa l’ultima tappa del circuito sportivo Dominate The Water che ha visto un’incredibile partecipazione di atleti agonisti e master accompagnati da grandi Campioni professionisti. Un’intera giornata in cui l’obiettivo cardine è stata la voglia di portare avanti il nobile progetto di tutela dei nostri mari e dell’ambiente intero – commenta soddisfatta l’amministrazione comunale di Positano. Questo il progetto che il nostro Consiglire allo Sport Stefano Attanasio e tutta l’amministrazione, ha voluto condividere con Gregorio Paltrinieri, campione Olimpico che porta il nome dell’Italia in alto nel mondo. Lo sport è davvero quell’anello di congiunzione in grado di unire corpi e menti, affinché tutti possano essere proiettati verso lo stesso traguardo. Positano ancora una volta è stata protagonista di un appuntamento sportivo straordinario di livello internazionale. Un sentito ringraziamento a tutta l’organizzazione della Dominate the Water in collaborazione con la S.S.D. Olimpic Nuoto Napoli, agli sponsor e Partner dell’evento, alla Società Elevan di Andrea Polimeno, per il loro fondamentale lavoro. Grazie a tutti coloro che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’iniziativa, alla Società Lucibello, L’Incanto, i Porter e il Parcheggio Di Gennaro per il prezioso supporto. Positano, tra la gioia e la soddisfazione di tutti i partecipanti, vi dà appuntamento al 2023 con la terza edizione della Positano Dominate the Water!