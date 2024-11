Domenica elettorale in tempesta: caos agli imbarchi da e per Capri, molti restano a piedi

Sono 46.127.514 le persone aventi diritto che possono votare in Italia per rinnovare i membri del Parlamento. Tra questi ci sono anche tanti italiani residenti in comuni diversi da quello in cui possono votare, come, ad esempio, gli studenti fuori sede. Capriè piena di fenomeni simili, al punto che ad ogni tornata elettorale costringe centinaia di persone a fare rientro o partire dall’Isola per esercitare il proprio diritto di voto. Oggi, come se non bastasse, un violento temporale si è abbattuto su tutto il territorio campano e soprattutto in provincia di Napoli: proprio tra la Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia le navi in partenza per l’Isola Azzurra hanno subito drastici cambiamenti nella loro tabella di marcia. L’inizio dell’autunno non ha lasciato scampo ai cittadini capresi che si stavano recando ai propri seggi per esprimere una preferenza su chi vogliono che li rappresenti in Parlamento, si sono così create code lunghissime agli imbarchi con diverse ore di attesa alle biglietterie, traghette ed aliscafi impossibilitati a partire e una tempesta persistente. È partito in mattinata un solo aliscafo per Sorrento, ma la situazione è rimasta in stallo in attesa che i capitani ricevano l’autorizzazione per ripartire.