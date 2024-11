David Bowie ‘approda’ a Napoli con “The Passenger” by Andrew Kent

“David Bowie The Passenger by Andrew Kent” ” è il titolo della suggestiva mostra fotografica firmata dallo statunitense Andrew Kent. Un inedito dedicato a Davide Bowie e che apre la nuova stagione autunnale di eventi a Napoli del 2022. Al Pan ( Palazzo delle Arti) dal 24 Settembre e fino al 29 gennaio 2023 sarà possibile visitare un nuovo allestimento suddiviso in due suggestive sezioni espositive. Un prezioso scrigno che racchiude e sintetizza la carriera sia cinematografica che musicale del poliedrico artista nato a metà anni Settanta: 90 cimeli tra documenti, abiti, manifesti dei tour, ricostruzioni di ambienti, dischi, poster, abiti, riviste, libri ed il microfono del cantante e 60 fotografie provenienti dall’archivio privato di collezionisti privati e del fotografo Andrew Kent, amico di Bowie che lo seguì tra il 1975 e il 1978 durante i suoi tour nelle principali capitali europee e nei suoi frenetici viaggi. Da Parigi a Helsinki, da Berlino a Mosca, lo straordinario artista britannico attraversò l’Europa in un momento decisivo e di grande successo che portò alla famosa trilogia berlinese con i fantastici album Low e Heroes, del 1977 e Lodger, del 1979. Una mostra che ripercorre la vita anche privata del Duca Bianco che rivoluzionò il panorama musicale del rock della fine degli anni ’70 attraverso immagini straordinarie durante i tour nelle principali capitali europee. Il fotografo Andrew Kent ha anche scattato alcune tra le foto più famose di altri grandi artisti come Freddie Mercury, Iggy Pop, Frank Zappa, Elton John e molti altri. Un incredibile viaggio che rende omaggio ad una delle più amate leggende della scena artistica mondiale del XX secolo. L’esposizione, realizzata dal produttore Salvatore Lacagnina, della società Navigare, con il patrocinio del Comune di Napoli in collaborazione con il Pan e Diffusione Cultura, nonchè curata da Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni di Ono Arte che ci faranno scoprire un periodo preciso della vita di David Bowie, quello del suo tour per presentare l’album Station to Station, con 66 concerti in 4 mesi tra Canada, USA ed Europa nel 1976. Un vero tuffo nel passato grazie ad una raccolta che racconta anche uno spaccato storico dell’epoca durante la Guerra Fredda e del tour europeo, di 25 tappe e che Andrew Kent ha documentato durante i viaggi tra navi, treni, hotel nelle varie città come Mosca, Berlino Est, Londra (dove ci fu l’incidente del presunto saluto nazista). Una variegata retrospettiva sulla star del rock per tutti i fan e curiosi e che sarà possibile visita dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 19:30 (orario continuato). Sabato, domenica e festivi dalle ore 09:30 alle ore 20:30 (orario continuato). Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura. Prezzi per l’ingresso sono i seguenti: 12,00 euro Biglietto intero Weekend e Festivi, 10,00 euro Biglietto intero Feriale, 14,00 euro Biglietto Open (Include ingresso salta la fila e un poster a tiratura limitata), 8,00 euro Biglietto Ridotto (Under 14, Over 65, Convenzioni, Trenitalia, Gruppi min 10pax, Universitari, Disabili ed accompagnatori), 400 euro Scuole. Gratuito per i bambini fino a 8 anni.

Info prenotazioni scuole, gruppi, visite guidate: 3518557794-0817958600 o presso il Sito ufficiale:prenotazioni@navigaresrl.com.