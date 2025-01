Dalla Russia col drone, lo perde a Positano. Vigili del Fuoco in ricerca

Un russo torna a Positano con la moglie dove erano stati in luna di miele sette anni fa e dove avevano lasciato un pezzo di cuore. Il viaggio è stato comunque difficilissimo e sono partiti da Istabul per raggiungere la costiera. Ma alla fine, una volta arrivati a Positano, sono incappati in una brutta disavventura perché ieri mattina, mentre utilizzavano il drone per realizzare delle riprese del panorama da custodire come prezioso ricordo, hanno perso il controllo dell’apparecchio che si è incagliato in un albero in località Boscariello.

Recuperarlo si è rivelato più complicato del previsto e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Una vicenda che ha davvero dell’incredibile. Positanonews ha dimostrato subito solidarietà alla coppia ed ha chiesto loro anche un commento sulla guerra che sta mietendo tante vittime innocenti: «Non sappiamo perché questa guerra è iniziata e quando finirà, ma preferiamo non parlarne. Desideriamo soltanto recuperare il nostro drone perché all’interno ci sono registrate delle immagini a noi molto care».