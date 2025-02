Dal 15 settembre variazioni sull’autolinea Sita Amalfi-Positano-Sorrento. Ecco i dettagli

La Società di trasporto Sita Sud rende noto che, in via sperimentale, da giovedì 15 settembre 2022 sull’autolinea Amalfi-Positano-Sorrento saranno introdotte le seguenti variazioni:

– La corsa feriale delle ore 09.30 da Sorrento per Positano-Amalfi sarà effettuata Via Priora

– La corsa feriale delle ore 09.15 da Sorrento per Positano-Amalfi sarà sospesa

– Sarà introdotta una nuova corsa feriale con partenza alle ore 09.00 da Sorrento per Positano-Amalfi Via Cavone.