Criticità trasporti in Costiera Amalfitana, la sindaca di Praiano: “Si parlerà del disagio degli studenti per trovare una soluzione”. Continuano i disagi e le criticità legate al trasporto pubblico nell’intera Costiera Amalfitana. Il presidente della Commissione regionale ai Trasporti, Luca Cascone ha convocato una riunione in videoconferenza, con il presidente facente funzioni della conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi, Sindaco di Scala, e il direttore della sede regionale di Sita Sud, Simone Spinosa .

“Intervengo perché posso assicurare che si parlerà anche del disagio degli studenti di Praiano e Positano che frequentano gli istituti di Sorrento e Meta. Ho già sottoposto in Conferenza dei Sindaci la problematica per iscritto. Speriamo che sia la volta buona. Anzi, no. Deve essere la volta buona. Altrimenti, utilizzeremo tutti gli strumenti previsti dalla legge per protestare e richiedere attenzione e servizio”, ha affermato la sindaca di Praiano, Anna Maria Caso.