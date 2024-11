Costa amalfitana: piove acqua bagnata

Una giornata di pioggia, anche se intensa e fastidiosa, e la fragilità dei serviiz della costa amalfitana si manifesta inesorabilmete nella sia improvvisazione.

C’è ancora una mare di turisti in giro, soprattutto di nazionalità straniera e non solo europea, per cui si lascia immaginare il disagio di tutti, operatori commerciali compresi.

Mare purtroppo inquieto che non consente assolutamente la navigazione ai battelli in servizio quotidiano e che col tempo buono o col mare tranquillo imbarcano migliaia di persone in soggiorno o in visita. Numero dei bus Sita atavicamente insuffiricene ( la domenica le corse sono di numero inferiorre, chissà perchè) .NCC E TAXI STRANAMENTE INTROVABILI, NON DISPONIBILI PER LE COSRSE DI BREVE RAGGIO.

ASSENZA MORTIFICANTE DI SPAZI AL COPERTO, DI AMPI LOCALI DOVE POTER TRASCORRERE UN PO’ DI TEMPO, CONSUMANDO, CONVERSANDO, LEGGENDO : UTILI PER CHI NON AMA RESTARE IN ALBERGO O NELLA RISTRETTEZZA DI UNA CASA VACANZA CHE GENRALMENTE OFFRE CAMERA ED ANGOLO COTTURA.

Quindi manca una seria politica di accoglienza, per cui si lascia già capire che tra un mesetto chiuderà tutto alla faccia della destagionalizzazione, tanto sbandierata e mai realmente attuata in modo da poter invogliare chi ci crede: una parola lunga che resta tale

E sarà sempre così, come tutto del resto