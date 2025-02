Cordoglio a Sorrento per la scomparsa del Dott. Romualdo Fiore, medico veterinario

Sorrento in lutto per la scomparsa del Dott. Romualdo Fiore, medico veterinario. A darne il triste annuncio la moglie Marina, i figli Cinzia, Marzia e Claudio, i generi Luigi e Alessandro, la nuora Gina, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 16 settembre alle ore 18.00 nella chiesa della SS. Annunziata in Sorrento.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.