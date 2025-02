Coppa Italia Eccellenza, imbarcata Massa: termina 8-0 contro il Pompei. In scena la Coppa Italia questo pomeriggio alle 15:30 al Cerulli di Massa Lubrense. In campo i costieri ospitano i biancorossi di Pompei, che partono subito in attacco e al 5′ vanno in vantaggio con Galesio. Assedio degli ospiti che, sette minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, battuto da Tedesco, trovano Arrulo che sotto porta non sbaglia. Il Massa ci prova, ma non si rende mai pericoloso. Il Pompei in 12′ va ancora a segno con Tedesco, Galesio e Spinola. Il primo tempo termina dunque 5-0 per i biancorossi. Nella ripresa è sempre Pompei: al 4′ Galesio trasforma il primo penalty e al 13′ Tedesco realizza il secondo, ottenuto per l’atterramento del N9. Mister Aiello apporta cambi: dentro Chierchia fuori De Rosa, ma la musica non cambia e Galesio marca il tabellino con un poker personale. Massa Lubrense – FC Pompei finisce 0-8 con i costieri out dalla Coppa Italia, mentre il Pompei, grazie alla differenza reti e ai risultati utili dagli altri campi, prosegue la sua corsa.