Coppa Italia Eccellenza: finisce 2-2 il derby tra il Vico Equense e il Sant’Agnello. “Nonostante l’uomo in meno per più di 80 minuti, i ragazzi di Mister Amato giocano una gran partita. Il pareggio però non basta per proseguire l’avventura in coppa. Sannino e Terracciano firmano le reti azzurro-oro, Manzi e Caputo per gli ospiti”, il commento della società vicana.