Controlli Nas a campeggi in penisola sorrentina e Pompei, 11mila euro di multe in materia di igiene e sicurezza alimentare

I Carabinieri del Nas di Napoli, congiuntamente a personale dell’Ispettorato Interprovinciale del Lavoro e dell’Asl Napoli 3 Sud, hanno effettuato dei controlli a campeggi e villaggi turistici in penisola sorrentina ed a Pompei finalizzati a verificare il rispetto delle norme negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande oltre ai servizi forniti, ovvero camere, piscine ed aree ricreative.

Le attività di controllo hanno interessato otto strutture, accertando carenze igienico-sanitarie e strutturali nonché presenza di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione.

Le ispezioni hanno evidenziato violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare che hanno portato all’elevazione di multe per un totale pari ad 11.000 Euro nonché alla sospensione di due attività di campeggio per la presenza di personale in nero.