Cetara/Vietri sul Mare: smottamento in località Fuenti. È arrivato il maltempo in Costiera Amalfitana e, insieme alla pioggia, tornano gli smottamenti. Oggi, lunedì 26 settembre 2022, in località Fuenti, tra Cetara e Vietri sul Mare, una parte della parete rocciosa è crollata, invadendo la carreggiata.

Fortunatamente, non sembrano essere stati registrati danni a persone o automobili.

Purtroppo, questi episodio accadono spesso nel nostro territorio con le piogge. Ricordiamo che la Protezione Civile della Regione Campania proroga l’allerta meteo che al momento e fino alla mezzanotte di oggi è di colore arancione.

Dalla mezzanotte entra in vigore una nuova allerta meteo di livello Giallo che riguarda tutto il territorio e termina alle 23.59 di domani, 27 settembre. Sono previsti ancora temporali, vento forte e mare agitato.