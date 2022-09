Castellammare: Nerone trova casa in penisola sorrentina con il Dott. Coppola

Sarà il dottor Antonio Coppola a prendersi cura del tanto amato Nerone, il “cane-sindaco” di Castellammare di Stabia. Un cane benvoluto da tutti gli stabiesi e non, divenuto negli anni la mascotte di una città che lo ama e ha fatto di tutto per trovare qualcuno che se ne prendesse cura. Nerone, infatti, a causa dell’età e vari problemi di salute che sopraggiungono, aveva bisogno di una persona che lo adottasse per accoglierlo, sostenerlo e curarlo. È dunque il dottor Coppola dalla penisola sorrentina, a Sant’Agnello, che si è reso disponibile ad offrire al tanto amato Nerone con ampio recinto e cuccia per farlo sentire sin da subito coccolato e circondato da tanto affetto. Sarà poi a discrezione dell’Asl, grazie alla quale Nerone ha trovato casa, che i volontari e le associazioni cureranno il cane amico di un’intera città.