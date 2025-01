Caro bollette, i commercianti salernitani minacciano l’auto lockdown per protesta: “Pronti a chiudere”. I prezzi alle stelle del gas e, più, in generale i rincari sulle bollette stanno spingendo i commercianti salernitani ad attuare una clamorosa forma di protesta.

Mentre L’Acs (associazione commercianti per Salerno) aveva annunciato già nei giorni scorsi di essere pronta a scendere in piazza e di non pagare più le bollette per protestare contro i rincari, un altro gruppo di esercenti – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – è invece pronto all’auto lockdown.