Capri, il pittore Nico Taminto vittima di un furto

Capri – Il pittore Nico Taminto, impegnato dal 12 al 18 settembre in una mostra sull’Isola azzurra è stato vittima di un furto. Durante il trasporto da Sorrento – Capri, infatti, 2 delle 25 opere spedite, mancavano all’arrivo. La mostra “Nico Taminto – Dissolve e Compone” del talentuoso artista gragnanese, ex allievo di Armando De Stefano, dedicata al concetto alchemico del “Solve et Coagula”, nonostante questo spiacevolissimo imprevisto, si è potuta allestire, ed ha raccolto grandi consensi sia dalla critica di settore che dal pubblico di visitatori nazionali che internazionali presenti sull’isola. L’autore tuttavia, molto rammaricato per l’accaduto, ha sporto regolare denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Sorrento. Le due opere sono il frutto di intenso studio che ha visto Nico Taminto impegnato nella declinazione attraverso il linguaggio figurativo dei concetti di “dissoluzione e ricomposizione” legati a quel bene prezioso che è il tempo, ogni opera è unica e originale parto di un momento creativo che non tornerà più, ogni artista così come ogni persona sensibile può comprendere il valore affettivo che lega indissolubilmente ogni creazione al suo autore. La prima opera s’intitola “Ritmo temporale” di cm 40×30 acquerello su carta speciale, la seconda “Coagulazione temporale” cm.30×40 sempre acquerello su carta speciale. Chiunque abbia informazioni che possano condurre al loro recupero può contattare l’artista inviando una mail a quest’indirizzo nicotaminto@email.it e sarà ricontattato.

Di seguito le due opere sparite

“Coagulazione temporale” di Nico Taminto (cm 30×40; acquerello su carta speciale)

“Ritmo temporale” di Nico Taminto (cm 40×30; acquerello su carta speciale)