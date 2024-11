Capri e Sorrento caos e disorganizzazione per i turisti via mare e via terra , basta un poco di pioggia “Oggi è una giornata per me triste per tanti motivi poi si aggiunge la mortificazione di tutti questi turisti e pendolari abbandonati a se stessi senza assistenza né un rifugio. Il nostro territorio è la nostra immagine di isola d’élite, famosa per le sue bellezze e il suo turismo mortificata da una totale disorganizzazione per poi arrivare come naufraghi a Sorrento dove la situazione non migliora e bisogna raggiungere a piedi la Circumvesuviana a sua volta in condizioni a dir poco disastrose … complimenti davvero a tutti …credo che vadano fatte delle scuse ai poveri malcapitati e che vada ripensato tutto passo dopo passo con onestà e dedizione. Buona domenica”. È lo sfogo di Paolo Falco, medico chirurgo e consigliere comunale di Capri, in merito a quanto accaduto oggi a Capri e a Sorrento tra maltempo, trasporti in tilt e caos totale.

“Le immagini che arrivano dal porto di Capri – attacca il gruppo consiliare di opposizione CapriVera – sono soltanto lo specchio della totale disorganizzazione in cui vive la nostra isola da quando è tornata al potere la vecchia politica.

Un’estate con traffico e caos ovunque, monumenti chiusi, assenza di qualsiasi tipo di informazione per i turisti con l’assurda chiusura dell’info point del porto trasformato in un ufficio comunale brutto e chiuso, cantieri di amici che hanno potuto utilizzare macchinari rumorosi fino ad agosto ecc. ecc.

Oggi ci siamo trovati di fronte ad una situazione emergenziale ma prevedibile che ha visto l’amministrazione comunale completamente assente e che ha abbandonato a loro stessi migliaia di turisti, ma anche diversi nostri concittadini, obbligati a raggiungere la terraferma per svariati motivi.

Siamo finiti su tutti i social e i canali televisivi di Italia, addirittura sul Tg1. Questo succede quando persone senza alcuna passione e capacità continuano a stare al governo di un paese nonostante la palese inadeguatezza”, conclude CapriVera.