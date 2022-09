Calcio Promozione: Positano che succede? Per la terza giornata di campionato Promozione, il San Vito Positano approda ad Ischia per disputare il match contro il Barano. Squadre che vivono momenti diversi: il San Vito proveniente da due sconfitte nelle prime due giornate di campionato e dall’uscita dalla Coppa Italia, mentre il Barano, dopo la prima gara persa, ha vinto le successive due. A battere il calcio d’inizio i padroni di casa che vanno a segno dopo i primi 5′: Di Meglio conquista un calcio d’angolo, dalla bandierina va a battere Cantelli e Saurino conclude con un colpo di testa. I giallorossi tentano una timida reazione, ma al 10′ arriva il secondo calcio d’angolo, dalla bandierina il solito Cantelli la mette al centro e D’Antonio col sinistro insacca nella rete. I bianconeri mantengono il pallino del gioco e si affacciano più volte alla porta di Palumbo, ma il gol del 3-0 porta di nuovo il nome del N10 Cantelli, autore di una magia straordinaria! Nella ripresa riparte il Barano laddove si era fermato: al 6′ Di Meglio, su passaggio di D’Antonio a porta vuota mette a segno il quarto e, poco dopo, replicando il precedente, realizza anche il quinto. La partita è in un’unica direzione e al 38′, su ribattuta di Palumbo, Sorbo marca il sesto gol. Barano – San Vito Positano termina 6-0: volano al terzo posto gli isolani con questa vittoria, mentre i costieri restano ancora in fondo alla classifica.