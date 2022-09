Caduta massi a Positano: colpita un’automobile in sosta. Poteva accadere una tragedia questa mattina, lunedì 26 settembre 2022, a Positano. Dopo il bivio di Fiume, in via Marconi, un’automobile in sosta è stata colpita da alcuni massi che si sono staccati dalla parete rocciosa. Un sasso ha sfondato il vetro della propria macchina, lato passeggero che era il lato che affiancava la montagna.

Il proprietario dell’auto ha ricevuto questa brutta sorpresa quando, finito di lavorare, si è recato sul posto per tornare a casa. Tanta paura per lui, poiché se il masso fosse caduto in un altro momento, si sarebbero potuto riportare conseguenze ben più gravi.