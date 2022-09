Buon risultato di Bianca Maria Balzano la più votata a Meta e 9.380 voti nel collegio

Buon risultato di Bianca Maria Balzano la più votata a Meta con quasi mille voti, ed ha raccolto voti in tutta la Penisola Sorrentina, Sorrento , Piano e Sant’Agnello. Alla fine è stata quarta nel collegio che ha visto vincere Gaetano Amato sulla Patriarca , terzo Sandro Ruotolo, dopo i tre big l’assessore di Peppe Tito si è assestata quarta. Considerando che dagli altri comuni, da Vico Equense a Massa Lubrense, non c’è stato quel patto che avrebbe visto Sagristani essere eletto , e considerato il partito scelto, sicuramente non forte in Campania, è andata bene. Un segnale per le prossime elezioni comunali a Meta questi i risultati 9.380 6,29 , considerato chi aveva avanti un buon risultato complimenti da Positanonews all’avvocato Balzano.

A Meta prima eletta con 985 voti ECCO TUTTI I RISULTATI