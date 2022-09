Atrani in ferie anticipate per le riprese del film: paese diviso sulle chiusure e disservizi

“The Equalizer 3”, è questa la causa che divide tutto il paesino di Atrani, in costiera amalfitana, andato in ferie qualche settimana prima rispetto al resto della Diva Costa. Mentre i locali da Positano ad Amalfi sono ancora all’opera per chiudere al meglio la stagione turistica da record di questo 2022. Lo strapotere mediatico che il film Sony attribuirà al borgo di Atrani a quanto pare proprio non va giù ad alcuni cittadini che per una manciata di settimane dovranno fare i conti con diversi disservizi e adeguamenti per ospitare il set delle riprese. Dai primi di ottobre fino a fine novembre il film con il premio Oscar Denzel Washington e il regista Antonie Fuqua occuperanno uno dei borghi più piccoli al mondo, garantendo elevati compensi alle attività costrette a chiudere in questo periodo di riprese. The Equalizer 3 vede Washington riprendere il ruolo di Robert McCall, l’ex agente della CIA in pensione, ma sempre pronto a entrare in azione quando è necessario. Nel cast del film anche Dakota Fanning.