Approdato nel porto rossonero Giovanni Cappiello

Nativo di Salerno, classe 1997, la sua carriera inizia nella Salernitana Under 17, poi in quella 19 e passare al Gelbison nel luglio 2016, ritorna nella Salernitana che fa da partenza verso varie squadre: Monopoli, Fidelis Andria e Paganese (Lega Pro), e Nola (serie D), dai vesuviani passa all’Agropoli sempre nella stessa categoria ed in essa veste le maglie di Francavilla e Molfetta, svincolatosi arriva in costiera sorrentina.