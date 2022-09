Angela Celentano e la nuova pista in Sud America, i genitori: “Troppe delusioni, restiamo con i piedi per terra in attesa del Dna”. Una nuova segnalazione accende la speranza di ritrovare Angela Celentano, la bambina di Vico Equense svanita nel nulla all’età di tre anni il 10 agosto 1996 durante una gita con la famiglia sul Faito.

Una nuova foto, ottenuta grazie alla tecnica della age progression, mostra come potrebbe essere la ragazza scomparsa ventisei anni fa: una bella ragazza con gli occhi e i capelli scuri, molto somigliante alle sue sorelle. La foto ottenuta è così realistica che già stanno arrivando i primi risultati dopo la sua diffusione nei database dedicati alle persone scomparse e sui social network. Nelle scorse settimane, infatti, è stata individuata in un Paese dell’America Latina una ragazza incredibilmente somigliante all’immagine di Angela Celentano ottenuta con la age progression. Le indagini della famiglia e del team di esperti che la segue, tra cui il criminologo calabrese Sergio Caruso, si sono concentrate su questa «pista» e sono state scoperte cose molto interessanti.

I genitori di Angela, Catello e Maria, insieme alle figlie Rosa e Noemi, non hanno mai smesso di cercarla: “Restiamo con i piedi per terra – dicono Catello e Maria – Dopo la fase di Celeste Ruiz che è durata alcuni anni, quando davvero abbiamo creduto di aver ritrovato Angela, per poi scoprire che era tutto un bluff, per noi è stata una mazzata. Questa volta l’ho detto dal primo momento: stiamo con i piedi per terra, non ci dobbiamo illudere di niente”.