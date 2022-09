Amalfi, l’attività di Protezione Civile affidata all’Associazione P.A. Millenium Amalfi ONLUS fino al 31.12.2024

La Legge n. 225/92 istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile ed all’art. n. 15 individua nella figura del Sindaco “l’autorità comunale di Protezione Civile” che, in caso di calamità assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari.

L’art. 108 del D.L.vo n. 112/1998, comma c) sub 6), attribuisce al Comune – quindi al Sindaco – le funzioni relative “all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”.

La “Legge quadro sul volontariato” (Legge n. 266/1991) stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi negli appositi e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

L’art. 18 della Legge 225/92 consente la più ampia partecipazione dei cittadini, delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e degli Organismi che lo promuovono alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, disponendo la previsione di procedure per l’attivazione di convenzioni e/o concessione di contributi alle stesse per un maggiore sviluppo delle loro attrezzature ed un continuo ed ulteriore miglioramento della preparazione professionale dei singoli, necessarie per consentire la partecipazione delle Associazioni di Volontariato alla predisposizione ed attuazione dei Piani di Protezione Civile.

Con determina dirigenziale n. 749/2020 è stato stabilito di affidare all’Associazione Pubblica Assistenza Millenium Amalfi ONLUS la gestione e il coordinamento delle attività inerenti la protezione civile e la tutela del territorio. L’Associazione opera nel Comune di Amalfi dal 2000, garantendo la sua presenza non solo nel corso di manifestazioni civili e religiose del Comune, ma anche in situazioni di pericolo per la pubblica incolumità quali incendi, sinistri stradali, eventi franosi, ecc., incrementando negli anni i servizi offerti alla collettività, dotandosi di un maggior numero di mezzi (tutti in possesso di specifiche omologazioni per servizi di emergenza, soccorso, trasporto disabili, etc.) e di migliori attrezzature.

Il Comune di Amalfi, considerato che sussistono i presupposti al fine di assicurare la continuità di una collaborazione che, oltre che proficua, riscuote anche l’apprezzamento da parte della popolazione e delle Autorità, ed in sostegno alle lodevoli attività ed alla professionalità dei volontari, tenuto conto del consistente programma di manifestazioni ed eventi culturali che annualmente si svolgono nel Comune, che necessita di una costante presenza degli operatori di Protezione Civile al fine di garantire la pubblica incolumità dell’intera comunità ritiene opportuno continuare a garantire e potenziare, contestualmente alla crescita civica e sociale, la difesa del territorio mediante la gestione e l’attuazione del Piano di Protezione Civile e di altre azioni volte a fronteggiare ulteriori calamità ed emergenze non direttamente pertinenti al Piano stesso (sinistri stradali, soccorso, vigilanza ambientale, ecc.), la presenza ed il supporto in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse comunale.

Per tali motivi il Comune di Amalfi – con Determina n. 1022/2022 – affida all’Associazione di Protezione Civile Pubblica Assistenza Millenium Amalfi O.N.L.U.S. la gestione e il coordinamento delle attività inerenti la protezione civile e la tutela del territorio fino alla data del 31.12.2024.