Allerta meteo, domani 26 settembre scuole chiuse ad Agerola, Amalfi e tutta la Costiera amalfitana. Milano “Decisione sofferta”

Domani lunedi 26 settembre, per il prolungarsi dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Regione Campania, nei comuni di Agerola, Amalfi e Vietri sul Mare resteranno chiuse, per ordinanza dei sindaci, tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre a quelle chiuse per le consultazioni elettorali. Ad Agerola resterà chiusa la colonia montana, a Vietri sul mare il cimitero, la villa comunale, nonché la sospensione di accesso al litorale costiero. A Maiori e Minori chiuso accesso a porto e molo e anche le scuole, come nel resto della Costiera amalfitana. “La chiusura delle scuole è una decisione sofferta – dice il sindaco Daniele Milano -, solo se veramente si presenta un rischio, al Comune abbiamo valutato la possibilità di una recrudescenza del maltempo domani alle 8 e questo ha spinto noi e altri sindaci a emettere il provvedimento di chiusura”

AVVISO ANCHE DEL LICEO MARINI DI AMALFI

Viste le ordinanze sindacali emanate dai comuni di Amalfi, Minori e Vietri sul Mare che dispongono la chiusura delle scuole in via cautelare, causa allerta meteo emanata dalla Regione Campania, domani 26 settembre, tutti i plessi dell’Istituto (Amalfi, Minori e Vietri sul Mare) resteranno chiusi. L’attività didattica riprenderà regolarmente martedì 27 settembre.

Il DIrigente

prof. Alessandro Ferraiuolo

Tutte le scuole, comunque, di ogni ordine e grado, domani saranno chiuse in Costiera amalfitana

Nel resto della provincia di Salerno tante le scuole chiuse, in particolare nell’Agro Nocerino Sarnese e nel Cilento . Maltempo, domani scuole chiuse in diverse città dell’agro nocerino. Niente lezioni per il momento a Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno, Cava dei Tirreni, Castel San Giorgio, Pagani Scafati, Roccapiemonte, Siano. Stesso provvedimento anche a Castelnuovo Cilento, Eboli e Sapri

L’allerta meteo è stata prorogata fino alle 24 di lunedì 26 settembre

Dopo l’avviso della protezione civile sul prolungamento dell’allerta arancione, diversi sindaci dei comuni salernitani hanno firmato nuove ordinanze per disporre la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sui territori.