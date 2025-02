Alle Gocce di Capri quattro chiacchiere con Careca. Serata memorabile quella che si è tenuta alle Gocce di Capri per celebrare alcune vecchie glorie del Napoli. Guest star Antonio Careca, che ha messo a segno uno strepitoso gol nel cuore dei tifosi azzurri, dispensando autografi, foto e soprattutto sorrisi, tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Ai microfoni della nostra redazione l’indimenticabile brasiliano ha raccontato: “Sono innamorato di Napoli, che considero la mia seconda patria e dei suoi tifosi. I miei figli erano piccoli quando sono venuto qua e spero di portare presto anche i miei nipoti per fare conoscere loro la nostra storia”. Poi di fronte al coro Carè Care Carè tira la bomba, tira la bomba, Careca confessa che una volta lasciata Napoli nel 1993, per andare a giocare in Giappone, avrebbe confessato agli amici il desiderio di ritornare a vivere nella città ai piedi del Vesuvio dopo l’esperienza asiatica. Ciò non è accaduto, ma la speranza di tornare più spesso resta. Sul Napoli attuale l’ex bomber è soddisfatto del percorso fatto finora dagli uomini di Spalletti e afferma: “È chiaro che il campionato è ancora molto lungo, la Champions League un po’ meno, ma mi piacerebbe che possano arrivare entrambi in città”.