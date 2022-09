Alla prima di campionato finisce 2-0 Sant’Anastasia – San Vito Positano

Alla prima di campionato di Promozione Campana Girone B, al De Cicco di Sant’Anastasia, il San Vito affronta una squadra allestita per vincere. I giallorossi, in campo con un solo difensore di ruolo e alcune defezioni in altri ruoli, subiscono la prima rete al 5′ ad opera di Borrelli. Poco dopo lo stesso Borrelli, in dubbio fino all’ultimo, fallisce una doppietta. Gli ospiti tentano di ripartire, ma c’è ancora troppa confusione nel reparto offensivo. Alla mezz’ora Cozzolino prende le misure ma il tiro è alto sopra la traversa. Ci riesce tre minuti dopo quando, con un colpo magico, pennella in rete dal vertice sinistro dell’area di rigore. Termina dunque 2-0 Sant’Anastasia – San Vito, senza alcuna recriminazione per i costieri che sono ancora in fase di costruzione e che alla prossima ospiteranno il San Sebastiano.

Tabellino

SANT’ANASTASIA CALCIO 1945

Mod. 4-4-2. – T.M. Di Costanzo

Allocca; Schiavone, Zoppino, Giannino, Vertola; Caiazzo (dal 70’ Romano), Bracale, Germoglio (dal 83’ Orefice), Palermo (dal 55’ Oratino); Cozzolino, Borrelli.

A disp.: Brodella, Serra, Dario, Improta, Iodice, Serrao.

SAN VITO POSITANO 1956

Mod. 4-2-3-1 – All. Califano

Palumbo; Ferro, Conforto, Perna, Alfano (dal 73’ Pariota); Martone, Agrillo; Raia (C) (dal 92’ Ferrara), D’Ambrosio, Mari; Pagliuca (dal 71’ De Martino).

A disp.: Rho, Rianna, Mazzacano I., Mazzacano M., De Carlo, Savarese.

AMM.: Bracale, Cozzolino, Borrelli, Giannino (S)

ESP.: Giannino 69’ (doppia amm.)

MARCATORI: Borrelli 5’, Cozzolino 32’.

Foto copertina Sant’Anastasia Calcio