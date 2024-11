Agerola trionfa a Torino: al Salone del Gusto lo stand assaltato dalla folla

Il salone del Gusto e Terra Madre, aTorino fino al 26 settembre, offrono l’occasione per poter assaggiare dei prodotti unici e introvabili provenienti dal mondo. La fiera quest’anno si svolge al Parco Dora, ex area industriale. Le prelibatezze spaziano da liquori ad affettati e formaggi. Il liquore di Gelso albanese, i cetriolini ucraini, il miso giapponese, il prosciutto spagnolo, gli avocado cubani sono solo alcuni dei prodotti che si possono assaggiare, facendo un ideale viaggio gastronomico. Si tratta di prodotti di nicchia, che anche la costa di Sorrento e Amalfi ha potuto proporre grazie ad Agerola. La città a cavallo tra le due coste non ha partecipato al Salone del Gusto di Torino. Ha dominato. E lo afferma con soddisfazione il sindaco di Agerola Tommaso Naclerio. Lo stand agerolese è stato preso d’assalto dalla folla in visita al Salone del Gusto, li abbiamo attirati con i nostri profumi, li abbiamo conquistati con i colori caldi dei nostri prodotti e poi li abbiamo sedotti con il gusto – ha detto il sindaco. Domani sarà un nuovo giorno di fiera in cui Agerola si farà conoscere, oltre che per la sua bellezza, soprattutto per il tour enogastronomici che offre.