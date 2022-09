Affluenza Penisola Sorrentina sopra il 50%, Meta e Sant’Agnello primeggiano TUTTI I DATI

Affluenza Penisola Sorrentina sopra il 50%, Meta e Sant’Agnello primeggiano sul 58% circa poi Piano di Sorrento , Massa Lubrense, Vico Equense TUTTI I DATI

Camera dei Deputati:

Massa Lubrense: Su 11.360 elettori hanno votato in 5.446 pari al 47,94% (alle 19 era il 36,01%);

Meta: Su 6.390 elettori hanno votato in 3.725 pari al 58,29% (alle 19 era il 45,23%);

Piano di Sorrento: Su 10.243 elettori hanno votato in 5.767 pari al 56,30% (alle 19 era il 42,89%);

Sant’Agnello: Su 7.050 elettori hanno votato in 4.048 pari al 57,42% (alle 19 era il 44,03%);

Sorrento: Su 12.771 elettori hanno votato in 6.731 pari al 52,71% (alle 19 era il 40,09%);

Vico Equense: Su 16.732 elettori hanno votato in 8.953 pari al 53,51% (alle 19 era il 35,93%).

Senato della Repubblica (la rilevazione per il Senato è fissata solo alla chiusura dei seggi delle ore 23):

Massa Lubrense: Su 11.360 elettori hanno votato in 5.446 pari al 58,29%;

Meta: Su 6.390 elettori hanno votato in 3.725 pari al 45,23%;

Piano di Sorrento: Su 10.243 elettori hanno votato in 5.767 pari al 56,30%;

Sant’Agnello: Su 7.050 elettori hanno votato in 4.048 pari al 57,42%;

Sorrento: Su 12.771 elettori hanno votato in 6.731 pari al 52,71%;

Vico Equense:Su 16.732 elettori hanno votato in 8.953 pari al 53,51%.