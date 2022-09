Afflluenza bassa al voto in Penisola Sorrentina alle 19, solo Meta e Sant’Agnello superano il 40%. Siamo ben al di sotto della media nazionale del 51% e delle scorse votazioni .

Il ministero dell’Interno ha reso noti i dati relativi all’affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento in corso oggi, 25 settembre 2022. Questi i rilevamenti alle ore 19 nei sei Comuni del comprensorio della penisola sorrentina:

Camera dei Deputati:

Massa Lubrense: Su 11.360 elettori hanno votato in 4.091 pari al 36,01% (alle 12 era il 12,56%);

Meta: Su 6.390 elettori hanno votato in 2.890 pari al 45,23% (alle 12 era il 16,82%);

Piano di Sorrento: Su 10.243 elettori hanno votato in 4.393 pari al 42,89% (alle 12 era il 14,78%);

Sant’Agnello: Su 7.050 elettori hanno votato in 3.104 pari al 44,03% (alle 12 era il 15,15%);

Sorrento: Su 12.771 elettori hanno votato in 5.120 pari al 40,09% (alle 12 era il 14,95%);

Vico Equense: Su 16.732 elettori hanno votato in 6.013 pari al 35,94% (alle 12 era il 12,73%).