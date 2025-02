Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, lo scalo sarà operativo dal 2024

L’ingegnere Andrea Guglielmi, direttore infrastrutture di Gesac, riferendosi all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi ha assicurato che l’apertura dello scalo è prevista per il 2024: «La cosa importante è che non bisogna considerare questo intervento come uno singolo, ma come un complesso di interventi che si sovrappongono. Il nostro modo di lavorare è quello di mettere in parallelo diverse attività al fine anche di suddividere le singole fasi di lavoro. Noi prevediamo di aprire nel 2024. Apriremo con il prolungamento della pista, che è attualmente in corso, a 2.000 metri. La pista, poi, sarà prolungata fino a 2.200 metri. I lavori, a oggi, seguono questo programma e al momento riteniamo che si possa rispettare l’obiettivo di apertura nel 2024».