A Napoli mancano 20 seggi, presidenti rinunciano situazione in Costiera amalfitana e sorrentina ancora sotto controllo. Tante rinunce e surroghe in Campania, anche per 20 seggi all’estero, ma a Positano, Amalfi, Sorrento situazioni regolari. In 500 Milà voteranno col Covid .Domani si vota sotto la pioggia, ricordiamo di fa attenzione per l’allerta meteo.