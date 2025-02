A MAURIZIO DE GIOVANNI, PINO STRABIOLI E BIANCA SENATORE IL” PREMIO VIETRI SUL MARE-Cultura e Giornalismo” La cerimonia di consegna il 24 settembre alle ore 19 nell’aula consiliare del comune

Ritorna il “Premio VIETRI SUL MARE”,classico appuntamento di fine estate che la città capofila della divina costiera amalfitana, dopo alcuni anni di stop, ha assegnato quest’anno ad eminenti personalità della cultura, dello spettacolo e del giornalismo. L’appuntamento è per sabato 24 settembre alle ore 18,30 nell’aula consiliare di Vietri sul Mare. L’evento nato nel 2011 con una sinergica collaborazione tra il comune di Vietri sul mare e l’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi “Lucio Barone, è un importante punto di riferimento per il giornalismo e la cultura in ambito nazionale.